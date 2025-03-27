İsveç'ten Savunma Harcamalarına Rekor Artış

HELSİNKİ, 27 Mart (Xinhua) -- İsveç hükümeti, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar 300 milyar İsveç kronu (29,8 milyar ABD doları) artırmayı ve 2030 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarmayı planlıyor.

Başbakan Ulf Kristersson, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında planı "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük silahlanma" diye nitelendirerek yatırımların kredilerle finanse edileceğini söyledi.

Hükümet, planın İsveç'in ve Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik genel girişim kapsamında uygulanacağını belirtti. Bu yıl Ukrayna'ya verilecek mali destek önemli ölçüde artarken, savunma teçhizatı, hibrit tehditlere müdahale ve Sahil Güvenlik için sağlanan fon da genişletilecek.

Kristersson, yüzde 3,5 olarak belirlenen hedefin, NATO'nun gelecekte GSYİH'nin yüzde 3-4'ü arasında olması beklenen savunma harcamaları hedefiyle uyumlu makul bir hedef olduğunu ifade etti.

NATO'nun ilk verilerine göre İsveç, geçtiğimiz yıl GSYİH'sinin yüzde 2,14'ünü savunmaya harcadı. 2025 yılındaysa savunma harcamalarının yüzde 2,4'e yükseldiğine dair veriler bulunuyor.