İsveç 2026 Savunma Bütçesini Yüzde 18 Artırıyor

HELSİNKİ, 16 Eylül (Xinhua) -- İsveç, 2026 yılı savunma bütçesini 2025'e kıyasla yüzde 18 artışa 26,6 milyar İsveç kronuna (2,87 milyar ABD doları) yükseltecek.

Söz konusu artış, İsveç'in Soğuk Savaş'tan bu yana savunmasına yaptığı en kapsamlı yatırım olarak öne çıkıyor.

Hükümetten pazartesi günü yapılan açıklamaya göre savunma harcamalarının, 2026'da gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,8'ine ulaşması, 2028'de yüzde 3,1'e yükselmesi ve 2030'a kadar ise yüzde 3,5 seviyesine çıkması hedefleniyor.

Yeni sağlanan fonların 10 milyar kronluk kısmının askeri savunmaya ayrılacağı, ekipman ve tesisler içinse ödeneklerin artırılacağı belirtildi. 2026 yılında yeni hava savunma sistemleri, roket topları, savaş gemileri, taktik nakliye uçakları ve uzun menzilli saldırı kabiliyeti dahil olmak üzere büyük alımlar da planlanıyor.

Hükümet, 2026'dan itibaren erler ve subay adayları için ödeneklerin yükseltilmesini, Savunma Askere Alma ve Değerlendirme Ajansı'nın kapasitesinin güçlendirilmesini ve sivil hizmetlerin genişletilmesini de öneriyor.

Plana göre inovasyonu teşvik amacıyla yeni bir savunma sanayi işbirliği ofisi ve bir savunma inovasyon birimi kurulurken, gelişmiş malzeme geliştirme programı için yıllık 50 milyon kron kaynak tahsis edilecek.

Öneri, hükümet ile İsveç Demokratları arasında varılan mutabakat üzerine hazırlandı.