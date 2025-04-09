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İşten Atılan İşçi Haklarını Aldı

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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Sleepy fabrikasında işten çıkarılan Cüneyt Tişkaya'nın haklarını alacağını duyurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda işçi, tazminat alacak ve işsizlik maaşından faydalanacak.

(ANKARA) - Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Eruslu Sağlık Ürünleri (Sleepy) fabrikasında işten atılan işçinin haklarını alacağını bildirdi.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eruslu Sağlık Ürünleri (Sleepy) fabrikasında işten atılan işçi haklarını alacak. Geçtiğimiz günlerde 'Boykot Anayasal Haktır' şeklinde paylaşım yaptığı için tazminatsız işten atılan Cüneyt Tişkaya adlı işçi arkadaşımızın talepleri kabul edildi. İşçi arkadaşımızla fabrika yönetimi adına bugün yapılan görüşmede, talepleri kabul edildi ve anlaşmaya varıldı. İşten çıkış kodu değiştirilecek ve işsizlik maaşından yararlanacak. Bir hafta içinde kıdem ve İhbar tazminatı tam olarak ödenecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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