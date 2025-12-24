Yeni Yılda Dikili Bir Ağacınız Olsun

(İSTANBUL) - 2026'ya sayılı günler kala İBB Şehircilik Grubu şirketi Ağaç ve Peyzaj AŞ yılbaşı ruhunu canlı ağaçlarla evlere taşıyor. Canlı yılbaşı ağaçlarıyla yeni yılı karşılayan İstanbullular, bu ağaçları geri getirip kendilerinin ya da sevdiklerinin adına doğaya bir armağan bırakıyor.

Bahçe Marketlerde başlayan doğa dostu kampanya kapsamında İstanbullular hem yeni yılı evlerinde canlı yılbaşı ağaçlarıyla karşılıyor hem de doğada dikili bir ağaçları oluyor. Bahçe Marketler'de satışa sunulan canlı yılbaşı ağaçlarının boyutları 80 ile 175 santimetre arasında, türleri ise ladin ve göknar olarak değişiyor.

Fiyatlar ise şu şekilde:

Göknar Uludağ 80-100 cm - 2.400,00 TL

Göknar Uludağ 100-125 cm - 2.800,00 TL

Göknar Uludağ 125-150 cm - 3.200,00 TL

Ladin Mavi 150-175 cm - 3.500,00 TL

Evde bakıma uygun olmayan ağaçlar, yaklaşık bir ayın ardından alınan kişi tarafından İstanbul'un 12 farklı noktasında hizmet veren Bahçe Marketlere teslim edildiğinde, istedikleri kişinin adına ağaçlandırma sahalarındaki belirlenen bölgelere dikiliyor. Ağaçlarını geri getirenler, dikim sonrası ağacının hangi bölgeye dikildiğiyle ilgili bilgilendiriliyor.

Geçen yıllarda, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin İstanbullularla birlikte doğaya yeşil bir gelecek hediye etmek için başlattığı yılbaşı ağacı kampanyaları kapsamında birçok yılbaşı ağacı satılırken, geri getirilen ağaçlar da toprakla buluşturularak doğaya kazandırıldı.