İstanbul'da inşaatlardan bakır kablo hırsızlığı kamerada; 9 kişi tutuklandı

İnşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemelerinin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 18'e yükselirken, şantiyelerdeki hırsızlık anlarına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da inşaat şantiyelerinde meydana gelen yüksek değerli bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan'ın yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul'da 57, Ankara'da 1, Bursa'da 7 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, 28 farklı iş yerinden milyonlarca lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 18'e yükseldiği öğrenildi.

KABLO HIRSIZLIĞI KAMERADA

Şüphelilerin şantiyelere girerek bakır kablo ve inşaat malzemelerini çaldıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin fosforlu yelek giyerek kendilerini inşaat işçisi gibi gösterdikleri, kapalı kasa minibüslerle olay yerine gelip kabloları araca yükledikten sonra kaçtıkları görülüyor.