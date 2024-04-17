İstanbul Valiliği'nden lüks restoranda asker üniforması giyen garson açıklaması

HABER: HAKAN KAYA

İstanbul Valiliği, sosyal medyaya yansıyan ve lüks bir restoranda asker üniforması giyen bir garsonun, yabancı müşterilere servis yaptığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, işletme sahibi, işletme müdürü ve askeri üniforma giyen yabancı uyruklu kişi hakkında "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin oturum izinleri olmadığı, sigortasız çalıştıkları ve sınırdışı edilecekleri bildirildi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta lüks bir restoranda çekildiği öne sürülen görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, asker üniforması giyen bir garsonun yabancı müşterilere servis yaptığı anlar yer aldı. Görüntülere tepki yağarken, konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi.

SERVİS YAPAN ASKER ÜNİFORMALI KİŞİ YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve 'İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar' ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda;

Söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.'ye ait olduğu belirlenmiştir.

Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili, işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılmıştır.

-Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır.

Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.