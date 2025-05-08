HABER: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Spor ve sinemayı buluşturan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali başladı. Festivalin ilk gününde, yönetmenliğini Daniel Mejía Vargas'ın üstlendiği Kolombiya yapımı kısa film Il Dieci (The Number Ten) ve Zafer Özgentürk ile Cem Güzel'in birlikte yönettiği, genç yaşta kaybettiğimiz usta spiker Emre Gönlüşen'in hayatını anlatan Gönlüşen belgeseli izleyiciyle buluştu.

Festival Direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de spor filmi algısını tam olarak bilmiyorum. Bu festival boyunca bunu hep birlikte göreceğiz. Spor dünyasında sadece sporcular değil, antrenörler, spikerler, saha çalışanları ve diğer emekçiler de var. Biz, bu görünmeyen emeği sahneye taşımak istiyoruz" dedi.

Festivalin İkinci Günü: Belgeseller, Yeni Nesil İçerikler ve Unutulmaz Bir Film

10 Mayıs'a kadar sürecek Festivalin ikinci günü, dünya sinemasından seçilen belgesel filmlerle başlayacak. Gün içinde, "Yeni Nesil Spor İçerikleri" başlıklı bir söyleşiyle, spor medyasının geleceği masaya yatırılacak, akşam ise Türk sinemasının başyapıtlarından Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmi özel gösterimiyle sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Serdar Akar ve sinema yazarı Uğur Vardan'ın katılacağı bir söyleşi düzenlenecek. Türk futbolunun mahalle kültürüyle harmanlandığı bu film, sadece bir spor hikayesi değil, aynı zamanda dostluk, mücadele ve hayatta kalma üzerine de güçlü bir anlatı sunuyor.

9 Mayıs: Taçsız Kral – Metin Oktay'a Saygı Gecesi

Festivalin üçüncü gününde, Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ın hayatını anlatan Taçsız Kral filminin, özel gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından spor medyasının önemli isimleri Mehmet Ayan, Mustafa Denizli ve Attila Gökçe'nin katılımıyla film üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

Festivalde, 10 Mayıs'ta Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gol Kralı gösterilecek. Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı bu klasik film; yetenekli ama saf bir gencin futbol dünyasındaki yükselişi sırasında karşılaştığı zorlukları mizahi bir dille anlatıyor.