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İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener hayatını kaybetti

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İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze yarın Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

İSTANBUL Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener hayatını kaybetti. Bir süredir solunum yetmezliği yaşayan Şener'in cenazesi yarın Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gören İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aykut Şener(50) Şişli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şener'in cenazesi yarın Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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