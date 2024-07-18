İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener hayatını kaybetti

Bir süredir solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gören İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aykut Şener(50) Şişli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şener'in cenazesi yarın Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel