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İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

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İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti. Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul'da Kastamonu'yu temsil eden kulübün çalışmalarını önemsediklerini söyledi ve başarı diledi.

İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, İstanbul'da Kastamonu'yu temsil eden kulübün çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Arslan, İstanbul Kastamonuspor Kulübüne faaliyetlerinde başarılar diledi.

Dilek de İstanbul'da Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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