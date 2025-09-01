İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı, 18-24 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı. Antalya Havalimanı ise 8'inci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 18-24 Ağustos'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1450 uçuşla Amsterdam, 1432 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1384 uçuşla Frankfurt, 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise günlük 1055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.