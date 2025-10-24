Haberler

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da günlük ortalama bin 556 uçuşla en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Türkiye, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 841 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını belirtti. İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 556 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 957 uçuş ile Antalya Havalimanımız ise Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 790 uçak kalkışı gerçekleştirerek dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
