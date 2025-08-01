İstanbul-Halep Uçuşları Yeniden Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında yolcu seferlerine tekrar başlandığını açıkladı. THY haftada 3 uçuş düzenleyecek, sefer sayısı zamanla artırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında bugün itibarıyla yolcu seferlerine yeniden başladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul-Şam hattında haftanın her günü uçuşların devam ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"THY bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında yolcu seferlerine başladı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek. THY, İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracak. AJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep hattında ilk uçuşu yarın gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.