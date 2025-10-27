İstanbul'da Yıldırım Düşen Bina Anbean Görüntülendi

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

