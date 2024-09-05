İstanbul'da Yaşam Maliyeti Arttı

(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı'nın yayımladığı verilere göre, Ağustos 2024'te İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 61,84 oranında arttı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı. Yapılan araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira artarak 68 bin 933 liraya çıktı. Araştırmaya göre, temel tüketim maddelerinden olan un ve nohut yüzde 64 oranında artarken, tavuk eti ise yüzde 72,6 ile fiyat artışı en yüksek gıda oldu.