Yasa Dışı Bahis Soruşturması: İki Kuruluşa TMSF Kayyım Olarak Atandı, 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklandığının belirlendiği ifade edildi.

TCMB denetim raporlarına göre kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarlı transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bazı hesapların kuruluşun genel müdürünün talimatıyla açıldığının belirlendiği ifade edildi.

MASAK raporlarında, suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye kayyım olarak atandı.

