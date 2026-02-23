Haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle zorluk yaşadı.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyla yüzde 63'e ulaştı. Kozyatağı ve Cevizlibağ'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyla yüzde 63'e çıktı.İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda yüzde 76, İstanbul genelinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçti. Yenisahra D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Aynı yoğunluk Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da da yaşandı. Trafikte ilerleyen sürücüler zorlauk yaşarken, saat 09.00 itibariyla kent genelinde traik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü

