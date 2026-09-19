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İstanbul'da Tera ve Pusula yöneticilerinden 5 kişi soruşturmada gözaltına alındı

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İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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