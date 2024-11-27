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Kapalıçarşı'da sahte paralar nedeniyle dolar alımı durduruldu

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Yurt dışında basıldığı iddia edilen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle İstanbul Kapalıçarşı'daki döviz büroları, dolara olan alım işlemlerini durdurdu. Esnaflar ve vatandaşlar, sahte paraların ayırt edilmesinde zorluk yaşandığını belirtiyor.

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

KAPALIÇARŞI'DA 100 VE 50 DOLARLAR ALINMIYOR

Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

"SAHTE DDOLARIN MİKTARI BELLİ DEĞİL"

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

Kapalıçarşı'da sahte paralar nedeniyle dolar alımı durduruldu
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

gerçeğinin de aslında bir değeri yok,ne kadar basıyor ABD bilen yok, cent lik kağıdı sen ben satın alınca 100 dolar oluyor.

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Haber YorumlarıTaş:

Kendileri yapıp aralarında paslaşıyorlar, yıllardır bu böyle, gizli tefeciler onlardan habersiz iş olmaz, ama oldu da yedirdilerse helal olsun,

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Haber YorumlarıCAN Işık:

:) :) :)

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