İstanbul'da ramazanın son teravih namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, ramazanın son teravih namazı için saf tuttu.

Eyüp Sultan Camisi'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.