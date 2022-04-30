İstanbul'da ramazanın son teravih namazı kılındı - Haberler

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İstanbul'da ramazanın son teravih namazı kılındı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'da ramazanın son teravih namazı kılındı

İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, ramazanın son teravih namazı için saf tuttu.

Eyüp Sultan Camisi'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Teravih Namazı, Eyüp Sultan, İstanbul, Cami, Güncel, Haberler

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