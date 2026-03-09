Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Güncelleme:
Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıkarken, Kozyatağı D-100 Karayolu'nda sürücüler zorlukla ilerledi.

YENİ haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde yüzde 62'ye çıktı.Kozyatağı D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, İstanbul genelinde ise yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Oluşan yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluğun yaşandığı bir nokta da Kozyatağı D-100 Karayoluydu. Kadıköy istikametine gitmek isteyen sürücüler trafikteki yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

