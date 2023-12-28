İstanbul'da müstehcen içerikli parti düzenleyen 19 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL Merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' Operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı. Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan 'Kafes-26' Operasyonu düzenlendi.

SAHTE DOLARLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın Huzurunu Kaçıranları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız" ifadelerini kullandı.