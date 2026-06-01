İTO'ya Göre Mayıs Ayında Enflasyon Oranı Yüzde 1,53, Yıllık Yüzde 36,77 Oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayıs ayı rakamları açıklandı. Açıklamaya göre aylık artışı yüzde 1,53, yıllık artış ise yüzde 36,77 olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin İTO'dan yapılan açıklamada şu veriler yer aldı:

"2026 Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı % 1,53 olarak gerçekleşmiştir. 2025 Mayıs ayına göre 2026 Mayıs ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde % 36,77 olarak gerçekleşmiştir."

LOKANTA VE OTELLER HARCAMA GRUBUNDA ARTIŞ 4,14

2026 Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 4,14, Konut harcama grubunda yüzde 3,00, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 2,70, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,07, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 1,84, Haberleşme harcama grubunda yüzde 1,47, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,25, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,96, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,86, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 0,83, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,53 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde -0,03 azalış izlenmiştir"

Açıklamaya göre, İstanbul'da 2026 Mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yer alan

ürün ve hizmetlerde piyasa koşulları, yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı fiyat değişimleri, Konut harcamaları ve Eğlence ve Kültür Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin devam etmesi etkili oldu.

Kaynak: ANKA