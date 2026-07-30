İstanbul'da mahalle esnafı 'Mobil DOA' uygulamasıyla ambalaj iadesi toplamaya başladı

İstanbul'da bazı market, bakkal ve büfeler, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen 'Mobil DOA' uygulamasıyla ambalaj iadesi toplamaya başladı. Yeni sistemle iade edilen her ambalaj için 1 TL kazanılırken, sisteme dahil olan esnaflar ise ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde, iade noktalarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilen 'Mobil DOA' uygulaması devreye girdi. Uygulamayla esnafın sisteme katılımının desteklenmesi amaçlanıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan mahalle marketleri, bakkallar ve büfeleri işleten esnafa verilecek el terminalleri sayesinde ambalajlar daha hızlı şekilde teslim alınacak. İşletmelere ücretsiz verilecek Mobil DOA cihazı sayesinde barkod okuma, ambalaj sayımı ve veri aktarımı gibi işlemler tek cihaz üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutularak sisteme kaydedilecek. Doğrulanan ambalajlara ilişkin veriler anlık olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılacak. İşlem tamamlandığında ise her ambalaj için belirlenen 1 TL depozito bedeli doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan hesabına yüklenecek. Böylece iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilerek güvenli ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilecek. Teslim edilen her ambalaj için işletmelere 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak.

'SİSTEM GİDEREK YAYGINLAŞACAK'

Türkiye Çevre Ajansı Çevre Mühendisi Aybike Mısır, "Mobil DOA cihazımızla aslında depozito sisteminde yeni bir aşamaya geçmiş olduk. Burada amaç, depozito iade makinesi kurulu olmayan yerlerde vatandaşın rahatlıkla erişebileceği, iade işlemlerini hızlı, izlenebilir ve güvenli bir şekilde yapabileceği yeni noktalar oluşturmak. Bu kapsamda sisteme dahil olmak isteyen market, bakkal ve büfelerimiz, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden talep oluşturuyor. Talepleri onaylandığı takdirde iade noktası olarak faaliyet gösterebiliyorlar. Kendilerine teslim edilen Mobil DOA cihazıyla iade işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız getirdiği her bir ambalaj için, makinelerde olduğu gibi 1 TL teşvik bedeli alırken, işletmelerimiz de sisteme sundukları hizmet karşılığında 50 kuruş teşvik bedeli alıyor. Sistem giderek yaygınlaşacak. Buradaki amaç, her vatandaşın rahatlıkla erişebileceği noktaların yaygınlaşması. Bu noktada hem depozito iade makinelerinin yaygınlaştırılması devam ederken, bir yandan da esnafımızla birlikte Mobil DOA cihazları üzerinden iade noktalarının artırılması çalışmalarına devam edilecek. Vatandaşlarımız, DOA mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek, gerekli iade noktalarını görüntüleyebilecek ve iade süreçlerini yönetebilecekler" dedi.

'15 DAKİKADA 200'E YAKIN İADE ALABİLİYORUZ'

Market sahibi Ercan İnci, "Elimizde bulunan terminal, Mobil DOA uygulamasıdır. Bu cihaz, diğer makinelerden farklı olarak bir el terminalidir. Müşterilerimiz depozitolu ambalajlarını rahatlıkla bize teslim edebilir. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri de kullanımının son derece basit olmasıdır. Esnafı zorlayacak bir sistem değil. Getiren müşterimiz her ambalaj için 1 TL alıyor. Esnafın kazancı ise 50 kuruş. Uygulamanın en büyük avantajlarından biri de yığılmaya neden olmaması. Yaklaşık 15 dakika içerisinde 150 ila 200 ambalaj iadesi alabiliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Mobil DOA uygulamasını değerlendiren Musa Yetimova ise, "Bu uygulamanın mahalle bakkallarına verilmesi çok güzel olmuş. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğamız için önemli bir adım. Geri dönüşüme katkı sağlaması da ayrı bir değer katıyor. Çevremizi, yeşilliğimizi ve doğayı korumak açısından çok güzel bir uygulama olmuş. Özellikle esnafa da verilmesi, bu tür uygulamaların gelecekte daha da yaygınlaşmasının önünü açacaktır" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN MARKET ARAMASINA GEREK KALMADI'

Ahmet Arı ise, "DOA uygulaması ülkemiz için çok güzel oldu. El terminaliyle yapılması da ayrı bir avantaj sağladı. Vatandaşlarımızın market aramasına gerek kalmadı. El terminali sayesinde iadelerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Ayrıca esnaf için de ek bir gelir kaynağı oldu. Güzel bir uygulama. İlerleyen dönemde daha sistematik bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı