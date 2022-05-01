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SPOR İstanbul'da köprüler bordo-maviye büründü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da köprüler bordo-maviye büründüErtan KILIÇ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.

İstanbul'da köprüler bordo-maviye büründü

Ertan KILIÇ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprüler bordo-mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınaltıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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