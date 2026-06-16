İstanbul'daki kaçakçılık soruşturmasında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'daki kaçakçılık soruşturması kapsamında organize şekilde hareket ederek kaçakçılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler F.C, H.C, M.C, İ.C, Ö.C, A.E.C, S.K, N.A, H.E. ve M.G'nin organize şekilde kaçakçılık suçu işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yurt dışından çeşitli eşyaları konteyner ve kargo gemileri ile yabancı bayraklı yatlar vasıtasıyla, gümrük ve gözetim vergilerini kısmen veya tamamen ödemeden ülkeye getirdikleri kaydedildi.

Şüphelilerin ithalatını gerçekleştirdikleri kozmetik ve oyuncak cinsi ürünleri kansere yol açabilecek yasaklı kimyasallara yönelik denetim olan TAREKS kontrollerini aşmak maksadıyla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında çeşitli oynamalar yaparak Türkiye'ye getirdikleri belirtilen açıklamada, bunların yanı sıra "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler vasıtasıyla elektronik sigara, tütün, puro gibi ürünleri de kaçak olarak getirdikleri bildirildi.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, zanlıların İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslerinde ve depolarında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildiği ifade edildi.

Şüpheli H.C. tarafından getirilen oyuncak yapışkanlı tuval ürünlerin GTİP numarasının değiştirildiği, ahşap ürünlerden gümrük ve gözetim vergisi alınmaması nedeniyle ahşap çerçeve olarak gösterildiği aktarılan açıklamada, bu şekilde 57 bin 120 ürüne el konulduğu belirtildi.

Ayrıca, H.C'nin fabrika adresinde gece vardiyasında görevli yabancı uyruklu kişinin üretilen ürünlerin, oyuncakların ham maddesinin kanserojen riski yüksek petrokimya ürünlerden oluşması nedeniyle iş güvenliği ve insan sağlığı konularında yaşanan eksikliklerden kaynaklı hayatını kaybettiği, şüphelinin suç delillerini yok ederek olayı kalp krizi olarak gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, şüpheli H.C'nin fabrikada düzensiz göçmenlere Türkiye'de kalması için yer ve imkan sağladığı, yapılan aramada çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildiği kaydedildi.