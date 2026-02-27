Haberler

İftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son iş gününde iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde yoğunluk oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı ve okul saatinin iftar öncesine denk gelmesi nedeniyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Evlerine yetişmeye çalışan İstanbullular yoğunluk nedeniyle yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
