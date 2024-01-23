Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ile Özel Harekat Polisleri de katıldı. Denetimlerde, durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title