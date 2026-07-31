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İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde, yatırım vaadiyle uluslararası forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde, yatırım vaadiyle uluslararası forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden yurt dışındaki kişilere yatırım ve forex işlemleri vaadiyle ulaşılarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilirken, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan "Vend Teknoloji" isimli şirket de incelemeye alındı.

GÜNLÜK 1 MİLYON DOLAR PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şirket üzerinden sosyal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunulduğu, bu yöntemle dolandırıcılık gerçekleştirildiği öne sürüldü. Şirket yöneticilerine ait cep telefonlarında çok sayıda farklı hesap bulunduğu, hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının belirlendiği öğrenildi. Görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren şirketin asıl faaliyetinin dolandırıcılık olduğu değerlendirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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