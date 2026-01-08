Haberler

Fatih'te fırtınada inşaat iskelesi çöktü; çatıdan kopan kiremit parçaları aracın camını patlattı
Güncelleme:
İstanbul genelinde etkili olan fırtına, mecidiye Meydanı'nda simit tezgahının devrilmesine, Aksaray'da ise kiremit parçalarının otomobil camını patlatmasına neden oldu. Fatih'te çökme yaşayan inşaat iskelesi, yolları kapattı.

İSTANBUL genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Mecidiyeköy'de meydanda bulunan seyyar simit tezgahı devrildi. Fatih'te fırtınaya dayanamayan inşaat iskelesi çöktü; Aksaray'da ise binanın çatısından kopan kiremit parçaları park halindeki otomobilin camını patlattı.

İstanbul genelinde fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fatih'te bir binanın dış cephe çalışması sırasında inşaat iskelesi çöktü.Vezneciler istikametine çıkan yol çöken inşaat iskelesinin yolu kapatması nedeniyle sonucu kapandı. Aksaray'da ise binadan kopan kiremit parçaları sokakta park halinde bulunan otomobilin camını patlattı. Yine Fatih'te fırtına nedeniyle bir sokakta tabeladan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin camının kırılmasına neden oldu.

SİMİT TEZGAHI SÜRÜKLENDİ

Mecidiyeköy meydanda bulunan seyyar simit tezgahı ise kuvvetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Tezgahın arkasında oturan simitçi ise dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
