Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu

İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu

10 Aralık 2023 21:17 Son Güncelleme: 21:18 Abone Ol

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 'İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'