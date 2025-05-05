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İstanbul'da Dört Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti Nisan'da Arttı

İstanbul'da Dört Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti Nisan'da Arttı
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İstanbul Planlama Ajansı, nisan ayında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin, bir önceki aya göre yüzde 2,91 artarak 90 bin 32 liraya yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise artış oranı yüzde 51,74 oldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA), yapılan araştırmalara göre nisan ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin bir önceki aya göre, yüzde 2,91 artarak 90 bin 32 liraya yükseldiğini bildirdi.

İPA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin nisan ayındaki yaşam maliyetine yer verildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalara göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,91, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,74 oranında arttığı belirtildi. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 90 bin 32 lira olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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