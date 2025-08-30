İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da mobil uygulama üzerinden kullanıcıların cep telefonlarındaki internet bankacılığı hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 27 zanlı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretli platformlardaki dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı yoldan ücretsiz izlenmesini sağlayan mobil uygulama aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, özellikle gece saatlerinde zararlı yazılım aracılığıyla uygulamayı kullananların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 27'si tutuklandı, 5'i salıverildi.