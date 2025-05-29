İstanbul'da Çevre Haftası'nda Millet Bahçeleri Açılıyor

Çevre Haftası'nda düzenlenecek İstanbul'daki 4 millet bahçesinin açılış törenine spor kulübü başkanları ve eski futbolcular da katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, törende, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Ali Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra çok sayıda kulüp başkanı ile eski futbolcular da yer alacak.

Dünya Çevre Günü 5 Haziran'ı içine alan hafta, her yıl "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanıyor.