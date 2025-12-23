İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Ekim ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 104 bin 927 lira olarak hesaplandığı İstanbul'da, Mecidiyeköy Meydanı'nda ANKA'ya konuşan yurttaşlar, "Ciğerlerimize kadar hissediyoruz... Bir asgari ücretli 22 bin 500 lirayla nasıl geçiniyor? Hükümetin değişmesi lazım. Seçim olsun, eğer demokrasi varsa. Seçime gidilsin, kazanacaklarsa yine kazansınlar. Ama şu anda ülkede özellikle ekonomi anlamında çökmüş vaziyette" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi araştırmasının verilerini dün açıkladı. Buna göre Ekim ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 882 lira arttı. Bu maaliyet 2025'in Ocak ayında ise 82 bin 880 lira olarak hesaplanmıştı. Bu fark 11 ayda 22 bin 47 liralık artışa işaret ediyor. ANKA Mecidiyeköy'deki vatandaşlara İstanbul'da yaşamanın maliyetini, zorluklarını sordu.

Vatandaşlar şöyle konuştu:

"Seçime gidilsin, kazanacaklarsa yine kazansınlar"

"50 bin lira normal maaş alıyorum, 16 bin 800 lira da emekli maaşım var. Kiradayım. Bu parayla anca kafa kafaya getirebiliyorum, bazen yolun altına da düşebiliyorum. Bir asgari ücretli 22 bin 500 lirayla nasıl geçiniyor bilmiyorum... Hükümetin değişmesi lazım. Seçim olsun, eğer demokrasi varsa. Seçime gidilsin, kazanacaklarsa yine kazansınlar. Ama şu anda bana göre ülke özellikle ekonomi anlamında çökmüş vaziyette"

"Beslenmesi, okulu, kitabı, kalemi, gerçekten çok artıyor"

"Her gün artıyor. Hele çocuklar varsa, daha çok artıyor. Beslenmesi, okulu, kitabı, kalemi, gerçekten çok artıyor. Tabii ki zorlanıyoruz. Çok şükür kira vermiyoruz ama tabi ki zorlanıyoruz. Tek maaş. Çocuklara bakacak kimse yok, onu da baktırsan onun da bir maaliyeti var. En azından ona vereceğime kendi çocuğumu kendim büyütüyorum. Bu mantıkla ilerliyoruz. Çünkü her şey maaliyet"

"Tabii var, büyük bir artış var. Ben geçiniyorum, idare ediyorum. Hani yorganına göre ayağını uzat diyorlar ya, biz öyle yapıyoruz. Kiramız yok, kendi evimiz. İdare ediyoruz"

"Evet. Biraz zor ama ona göre alışveriş yapıyorum. Balık alırken, et alırken zorlanıyorum, pahalı geliyor. Diğer mecbur kaldığım yiyecekleri alıyorum genelde. Zeytin, peynir, temel gıdalar..."

"Aldığımız 16 bin lira emekli maaşı, faturalara yetmiyor"

"Hiçbir şeye ulaşamıyoruz ki. Almak istediklerimizi alamıyoruz, gıda anlamında olsun, giysi anlamında olsun hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Aldığımız 16 bin lira emekli maaşı, faturalara yetmiyor"

"Hiperenflasyon var Türkiye'de zaten. Şu anki rakamlar da cebimizden çıkanı yansıtmıyor. Ciğerlerimize kadar hissediyoruz... Enflasyona maaşları endekslenen emekliler ve işçilerin aldıkları zam gerçek fiyat artışının altında. Çünkü ne yazık ki, rakamlarla yansıtılan, bildirilen enflasyon gerçek enflasyondan çok uzak. Dolayısıyla, alt gelir grubu olan emekliler ve işçiler yaşam standardlarını düşürmek zorunda kalıyor. Bu matematik gerçeği"