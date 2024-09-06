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İstanbul'da 54 Milyon Liralık Sahte Marka Ürünleri Ele Geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 54 milyon lira olan sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabılar ele geçirildi.

EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen, dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu 5 bin 437 adet sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, sahte, kaçak çanta ve ayakkabıların merdiven altı atölyelerde üretilerek, üzerlerine ünlü markaların logolarının basıldığı belirleyen ekipler, bu ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ve Güngören'de belirledikleri 4 iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 bin 437 adet üzerinde dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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