İstanbul -Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali'de güvenlik ortamındaki iyileşme siyasi alanda reformlar getirdi" dedi.

'SOMALİ'NİN GÜVENLİĞİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026'da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinde 60'ıncı senesini idrak edeceğiz. Bu sağlam temel üzerinde ilişkilerimizi ilerletmeye ve Somali'nin güvenliğine ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz. Başbakanlık döneminden kuraklık nedeniyle Somali ziyaretimin ardından kapsamlı bir insani yardım başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali'den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan kardeşlik eli iki ülke arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile oldu. Aradan geçen zamanda Somali, önemli bir ilerleme kaydetti" dedi.

'SOMALİ İLE ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ ARTIYOR'

Erdoğan "Somali'nin ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali'de güvenlik ortamındaki iyileşme siyasi alanda reformlar getirdi. 25 Aralık tarihinde başkent de olmak üzere bölgede uzun sürenin ardından seçimler düzenlendi. Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz artıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4 bin 465 km karelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı" diye konuştu.

