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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askeri Geçiş Nedeniyle Askıya Alındı

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Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan yüzer havuz nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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