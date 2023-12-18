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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi

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İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 59.17'ye ulaştı.

İSTANBUL'DA aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi. 1 ay önce yüzde 18.4 olarak ölçülen Alibey Barajının doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün 59.17'ye ulaştı. Istırancalar Barajı ise yüzde 100 oranına ulaştı.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları; Elmalı yüzde 86.88, Ömerli yüzde 67,05, Darlık yüzde 59,66, Alibey yüzde 59,17, Istırancalar yüzde 100, Büyükçekmece 35,82, Terkos 34,53, Sazlıdere 28,37, Kazandere 37,79, Papuçdere 24,52.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alibey Barajı İstanbul İSKİ Haberler

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