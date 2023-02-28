İSTANBUL-BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GP 1934 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla M.'ye çarptı. Çarpma sonucu Süheyla M.(47) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Süheyla M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Kadına çarpan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

- İstanbul