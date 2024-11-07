İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 2024 yılı işsizlik oranının yüzde 9,3 olarak belirlendiğini belirterek, "Bütün çalışmalar sonunda son bir yılda istihdam artışıyla toplam istihdam sayımız 32 milyon 776 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranımız da yüzde 8,5'e düştü. Aslında yüzde 9,3 olarak belirlenmişti orta vadeli programımızda ama şu anda bu yıl 0,7 puan azalarak yüzde 8,5'e düşürüldü." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, İnsan Kaynakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İKDAY) ve İŞKUR paydaşlığında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "İşte İşin İstihdam Fuarı" başladı.

Fuarın açılışında konuşan Aydın, Türkiye'de her iş koluna ihtiyaç duyulduğunu, sadece mavi veya beyaz yakanın yetersiz olacağını, ustaya, kaportacıya, iyi mühendislere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aydın, yıl içerisinde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme sayısının bir milyonu geçtiğini aktararak, "Asgari ücret desteğini 500 liradan 700 liraya çıkardık. Aktif iş gücü programlarını dönüştürdük. Nitelikli iş gücü yetiştirme adına önemli işbirlikleri gerçekleştirildi." diye konuştu.

Yürüttükleri diğer çalışmalardan da bahseden Aydın, "İş verenlerimizin nitelikli çalışanlara daha kolay ulaşabilmesi için de aday havuz sistemimizi hayata geçirdik. Kadın çalışanlar için de özellikle Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle 6 Şubat'ta biz bir program başlattık 'İş Pozitif' diye bu program sonunda da 636 binden fazla kadın vatandaşımızı çalışma hayatına kazandırdık ve kadın istihdamı içinde pozitif ayrıcalıklar, avantajlar sağladık." ifadelerini kullandı.

Aydın, 2024 yılı işsizlik oranının yüzde 9,3 olarak belirlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün çalışmalar sonunda son bir yılda istihdam artışıyla toplam istihdam sayımız 32 milyon 776 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranımız da yüzde 8,5'e düştü. Aslında yüzde 9,3 olarak belirlenmişti orta vadeli programımızda ama şu anda bu yıl 0,7 puan azalarak yüzde 8,5'e düşürüldü.

Kadın çalışanlarımıza baktığımızda yüzde 12,5 işsizlik oranı varken o da bir puan aşağıya düşerek şimdilik 11,4 puan oldu. Benzer iyileşmeyi de gençlerimizde yaptık. Son bir yılda 230 binden fazla genci istihdama kazandırdık. Bu veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ama yetmez. Yapılacak çok daha fazla iş var. Politikalarımızı hep birlikte belirlemek zorundayız."

"Devir üretim devri"

Aydın, kamunun dışında diğer iş kollarının da itibarlı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İş verenin kendilerine işçinin iş beğenmediğini aktardığını dile getiren Aydın, "Devir üretim devri, sadece devletin yaptıklarıyla olmaz. Özel sektör gelişmediği müddetçe Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi çok kolay değil, ki dünyayla rekabet ediyoruz. Gelişen koşullara göre mutlaka kendimizi güncellememiz lazım. Yapay zekaya da dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme de hazırlık getirmemiz lazım. Öncelikle kendi zihnimizi, işimizi, iş yerlerimizi ve işçimizi de buna göre hazırlamamız lazım diyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversite olarak istihdamla alakalı ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bunun asli görevlerinden biri olduğunu düşündüklerini aktaran Mantar, "Eğitimde, araştırmada iyiyiz. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü kurarak topluma da daha fazla değinmek için de çaba gösteriyoruz. Yine bu tür etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin ve hocalarımızın istihdam konusundaki farkındalığını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

GTÜ Tiyatro Kulübünün "İş ve İşveren Problemleri" adlı gösteri sunduğu programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü de katıldı.

Fuar, 9 Kasım'da sona erecek.