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İsrailli firmanın Yunanistan'ın Kalamata kentinde yapmayı planladığı tatil köyü projesine çevrecilerden tepki

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İsrailli IDM Capital'in Yunanistan'ın Kalamata kentinde 200 dönümlük alana tatil köyü inşa etme planı, çevreciler ve eski belediye başkanı tarafından sahilin özelleşeceği ve çevre sorunları yaratacağı gerekçesiyle protesto ediliyor.

İsrailli bir firmanın, Yunanistan'ın Kalamata kentinde tatil köyü inşa etme planına Yunan çevreciler tepki gösterdi.

Çevreci grup Yeşil Dayanışma'dan yapılan açıklamada, "IDM Capital" isimli İsrailli yatırım grubuna bağlı "IDM Kalamata Monoprosopi A.E." firmasının, Yunanistan'ın resmi devlet ajansı "Enterprise Greece"e Kalamata'da yatırım yapmak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, İsrailli firmanın 200 dönümlük bir alanı turistik tatil köyüne çevirmeyi planladığı belirtilerek, proje kapsamında inşa edilecek otellerin kent sakinlerinin sahili kullanmasını engelleyeceği aktarıldı.

Projenin gerçekleşebilmesi için özel imar izni gerektiği ancak çevre sorunlarına da yol açabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, projeye karşı çıkan çevrecilerden olan Kalamata'nın eski Belediye Başkanı Stavros Benos'un "Açık ve erişilebilir sahil şeridi, geleceğimizin yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınması için önemli bir araçtır. Sahil şeridinin değiştirilmesine ve özel planlarla çıkarların kurbanı olmasına izin verecek miyiz?" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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