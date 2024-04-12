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İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı, gazeteciler yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, saldırıyı kınadı.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak  saldırıyı kınadı. Bulut, "İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği gazetecileri hedef alan saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifa diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Burhanettin Bulut İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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