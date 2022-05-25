İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. İki Bakan, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı. Bakan Lapid "İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid konuşmasında şunları kaydetti;

"Bir Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl aradan sonra İsrail'e yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaretin ardından, ikimiz sadece diplomatik ve güvenlik ilişkilerimizde değil, ekonomik ilişkilerimizde de ilerleme görmeyi bekliyoruz. Amaç, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve sivil işbirliğini oluşturmak ve genişletmek. İşletmeden işletmeye ve insandan insana bağlar oluşturmak. ve iki ülkenin karşılaştırmalı avantajlarından bölgesel ve küresel olarak yararlanmak. Pandemi sırasında ve hatta siyasi gerginlik dönemlerinde bile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği sürekli yükseliyordu. Geçen yıl işbirliği emsalsiz bir kapsama ulaştı. Bu memnuniyetle karşılanan bir süreç ama bununla yetinmeyeceğiz. Bugünkü görüşmemizde 'ortak ekonomik komisyonumuzu' yeniden başlatma ve ülkelerimiz arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışmalara başlamak konusunda anlaştık. Diplomasinin ötesinde Sayın Bakan, İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor. Kültürünüzü ve müziğinizi, güzel kumsalları ve renkli çarşıları seven binlerce İsrailli ile her gün onlarca uçakla İsrail'den Türkiye'ye hareket ediyor. Sayın Bakanım ziyaretiniz ve bu sabah yaptığımız verimli, dürüst ve verimli sohbetler için sizi takdir ediyorum. Bugün, sadece bizim değil, çocuklarımızın da yıllarca yararlanacağı ilişkilerimizi geliştirmek için yeni bir çerçeve başlatıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel