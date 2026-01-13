Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askeri üniformalı 3 kişi, bir kuyumcuyu soydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'da, İsrail askeri üniforması giymiş üç soyguncu, M-16 silahlarla bir kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Olay sonrası yakalanan şüphelilerin orduyla bağlantısı olmadığı açıklandı.

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyen soyguncular, Filistinlilere ait bir kuyumcu dükkanını soydu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarındaki Dahiriyye beldesinde 3 İsrail askeri üniformalı şüphelinin soygun gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail askeri üniformaları içindeki şüphelilerin kuyumcunun bulunduğu alana askeri bir araçla geldiği ve ellerinde M-16 taşıdığı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri üniformalı şahısların orduyla bir ilişkisinin olmadığı öne sürülürken soyguna kalkışan 3 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

İsrail polisinden olay sonrası yapılan açıklamada ise soyguna kalkışan şahısların İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki bir bedevi köyünden olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev markası krize yenik düşüp iflas bayrağını çekti
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı