İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askeri üniformalı 3 kişi, bir kuyumcuyu soydu

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyen soyguncular, Filistinlilere ait bir kuyumcu dükkanını soydu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarındaki Dahiriyye beldesinde 3 İsrail askeri üniformalı şüphelinin soygun gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail askeri üniformaları içindeki şüphelilerin kuyumcunun bulunduğu alana askeri bir araçla geldiği ve ellerinde M-16 taşıdığı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri üniformalı şahısların orduyla bir ilişkisinin olmadığı öne sürülürken soyguna kalkışan 3 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

İsrail polisinden olay sonrası yapılan açıklamada ise soyguna kalkışan şahısların İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki bir bedevi köyünden olduğu aktarıldı.