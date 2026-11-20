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İklim değişikliğinin göl havzalarındaki tarımsal üretim, hayvancılık ve kırsal yaşam üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışma sonucunda, Isparta elmasının gelecekte tehdit altında olacağı belirlendi.

Avrupa Birliği tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen "ACLIFS - İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Artırılması" projesinde 7 kurum işbirliği yaptı.

ISUBÜ, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün de ortak olduğu proje kapsamında, Eğirdir, Karacaören ve Beyşehir göl havzalarında çalışmalar gerçekleştirildi.

Projenin temel hedefleri arasında iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin modellenmesi, gelecekteki su rezervlerinin öngörülmesi, değişen koşullara uygun ürün desenlerinin belirlenmesi ve kırsal toplumların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması yer aldı. Sonuçları COP31'de de sunulan projede, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bölgesel ölçekte çözüm geliştirilmesi amaçlandı.

Projede görev alan ISUBÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Demir, AA muhabirine, proje kapsamında elde edilen en önemli sonuçlardan birinin göl havzalarındaki kullanılabilir su potansiyelinin ciddi oranda azalacağı yönündeki öngörü olduğunu söyledi.

Bu durumun mevcut tarımsal üretim modellerinin gözden geçirilmesini gerektireceğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği dünyanın oluşumundan bu yana devam eden bir süreç ancak günümüzde çok hızlı bir döneme denk geldik. Biz de çiftçilerimizin mevcut alışageldikleri tarımsal üretim kültürünü değişen koşullara nasıl uyarlayabileceğimizin yanıtını aradık. Projemizin temel çıkış noktalarından biri de buydu. Değişen iklim koşullarına karşı çiftçilerimizin uyumunu, dayanıklılığını ve direncini nasıl artırabileceğimizi araştırdık."

Isparta'nın Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Demir, 2040-2070 dönemine ilişkin iklim senaryolarında sıcaklıkların artmasının beklendiğine işaret ederek, "İlerleyen yıllarda sıcaklıkların artması ve soğuklanma ihtiyacının karşılanmasında yaşanabilecek sorunlar, elmanın buraya has özelliklerini kaybetmesine sebep olabilir. Proje kapsamında, bu süreçte çiftçilerimizi hangi alternatif ürünlere yönlendirebileceğimizi, değişen koşullara uyumlarını ve dayanıklılıklarını nasıl sağlayabileceğimizi araştırdık." diye konuştu.

Su azalması hayvancılığı da etkileyecek

Su kaynaklarındaki azalmanın yalnızca bitkisel üretimi değil hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini belirten Demir, artan sıcaklıkların hayvan refahı üzerinde baskı oluşturacağını, havzada hayvan yemi olarak kullanılan mısır ve yonca gibi bitkilerin yetiştirilmesinde de su yetersizliği yaşanabileceğini anlattı.

Demir, "Mevcut havzamızda yetişen mısır ve yonca gibi yem bitkilerinin üretimi için yeterli su kaynağımız olmayabilir. Bu da bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yem ihtiyacını karşılamasını zorlaştıracak. İlerleyen yıllarda yemlerin havza dışından getirilmesi gerekebilir ya da havzadaki hayvancılık faaliyetlerinde hayvan sayılarının azaltılması gündeme gelebilir." dedi.

Sinan Demir, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmaların uluslararası platformlarda paylaşılması açısından COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA