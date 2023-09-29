Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'da otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybederek refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.K (21) hakimiyetindeki 32 K 4304 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Y.G. (23) yaralandı, Ali Oğuz (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA