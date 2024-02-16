Isparta'da kayak yaparken düşen tatilci hastaneye kaldırıldı
Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 25 yaşındaki tatilci, Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı. Tatilcinin sol bacağının kırıldığı belirtildi.
Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşerek yaralanan tatilci hastaneye kaldırıldı.
Pistte kayan 25 yaşındaki S.S. düşerek yaralandı.
Hareketsiz kalan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
112 Acil Sağlık ekibince, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.S'nin sol bacağının kırıldığı öğrenildi.