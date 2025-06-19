Isparta'da Gül Hasadı Devam Ediyor

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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, gül hasadı yaylalarda devam ediyor. Aksu ilçesinde gül üreticileri, bahçelerindeki gülleri özenle toplayarak fabrikalara gönderiyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam ediyor.

Şehir merkezindeki gül bahçelerinde hasadın sonuna gelinirken, yayla kesimlerinde gül çiçeği geç açtığı için hasat mesaisi sürüyor.

Aksu ilçesinde 435 dönümde yağlık gül üretimi gerçekleştirilirken, gül özellikle Yakaafşar köyünde halkın temel geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan üreticiler, gülleri özenle toplayıp fabrikaya gönderiyor.

İlçede gül üreticiliği yapan Kurtuluş Korkmaz, AA muhabirine, bahçesinin babasından kendisine kaldığını söyledi.

Gül üretimini birkaç yıldır don olaylarının olumsuz etkilediğini belirten Korkmaz, gül toplama işçiliğinin biraz maliyetli olduğunu kaydetti.

Korkmaz, "Bölgemizin yayla olması itibarıyla güldeki yağ oranı ve kalite yüksek. Gülcülük eskilerden gelen gelenek olduğu için elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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