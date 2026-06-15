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Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde sona yaklaşıldı

Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde sona yaklaşıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nin yüzde 90 oranında tamamlandığını ve 138 bin 340 dekar zirai arazinin modern sulamaya kavuşacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticimizin gücüne güç katacak Isparta Atabey Sulaması Yenileme Projesi'nde artık sona yaklaştık. Yüzlerce kilometrelik dev boru hattı ve modern pompa istasyonlarıyla projemizi yüzde 90 oranında bitirdik. Proje tamamlandığında 138 bin 340 dekar zirai arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak; ülke ekonomimize yıllık 1 milyar 383 milyon TL'lik katkı sağlanacak. Ülkemize, Isparta'mıza ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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