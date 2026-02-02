Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İspanya'da Başbakan Sanchez ve Kral 6. Felipe ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İspanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya gelerek, kalkınma, diploması ve kültürel işbirliği alanında üç mutabakat zaptı imzaladı.

İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

İspanya Başbakanlık kurumu, Sanchez-Avn görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2027 İşbirliği Yönetim Planı kapsamında İspanya'nın öncelikli ülkesi ilan edilen Lübnan ile kalkınma, diplomasi ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik üç mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptları diplomatik eğitim, tarım politikaları, hayvan ve bitki sağlığı üzerine bilimsel ve pazarlama sistemleri ve iki ülkenin milli kütüphaneleri arasında işbirliklerine dayanıyor.

Öte yandan Sanchez, Avn'a, 2027'de sona ermesi planlanan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) sonrasında da bu ülkeye yönelik desteklerini sürdürme sözü verdi.

İspanya hükümeti, 2024 yılında İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansından (AECID) Lübnan'a sağlanan yardımı gelecekteki üç yıl içinde 4 katına çıkararak, 30 milyon avroya yükseltecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Kral 6. Felipe ile de görüştü.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu